Striscia la Notizia cambia tutto | la rivoluzione decisa da Mediaset

News tv. Mediaset: “Striscia la Notizia” torna in onda, ma. – Era nell’aria da qualche settimana, ma ora arriva la conferma ufficiale: Striscia la Notizia si appresta a vivere una delle svolte più significative della sua storia. Dopo decenni trascorsi come simbolo dell’access prime time, il tg satirico ideato da Antonio Ricci si sposterà per la prima volta in prima serata su Canale 5, con una serie di cinque puntate speciali. . A guidare questa edizione straordinaria di “Striscia la notizia” saranno i volti storici del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia iconica e amatissima dal pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

