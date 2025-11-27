Striscia la Notizia cambia tutto | la rivoluzione decisa da Mediaset

News tv. Mediaset: “Striscia la Notizia” torna in onda, ma. – Era nell’aria da qualche settimana, ma ora arriva la conferma ufficiale: Striscia la Notizia si appresta a vivere una delle svolte più significative della sua storia. Dopo decenni trascorsi come simbolo dell’access prime time, il tg satirico ideato da Antonio Ricci si sposterà per la prima volta in prima serata su Canale 5, con una serie di cinque puntate speciali. . A guidare questa edizione straordinaria di “Striscia la notizia” saranno i volti storici del programma: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia iconica e amatissima dal pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Striscia la Notizia”, cambia tutto: la rivoluzione decisa da Mediaset

Altri contenuti sullo stesso argomento

BREAKING NEWS Da gennaio 2026 ritorna Striscia… IN PRIME TIME con @EzioGreggio e Enzo Iacchetti! Noi non vediamo l’ora e voi? Leggi l’articolo al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/striscia-… #Striscialanotizia #EzioGreggio #EnzinoIacchetti Vai su X

È ufficiale #StriscialaNotizia torna a gennaio in prima serata Mediaset con un comunicato annuncia che il programma di #AntonioRicci tornerà in onda da gennaio con 5 puntate in prima serata condotte da #EzioGreggio ed #EnzoIacchetti: "Striscia la Notizia t - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la Notizia torna in prima serata da gennaio 2026: ora è ufficiale - Striscia la Notizia sbarca in prima serata su Canale 5 a gennaio con cinque speciali condotti da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ... Riporta fanpage.it

Striscia la notizia torna a gennaio in prima serata: è ufficiale - Dopo mesi di rumor, smentite e tentennamenti, finalmente Mediaset e Antonio Ricci sono arrivati a un accordo: cinque prime serate condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Come scrive vanityfair.it

Striscia la Notizia torna a gennaio e cambia orario - Striscia la Notizia torna e cambia orario: il celebre tg satirico di Mediaset si appresta a debuttare in una nuova fascia su Canale 5. Come scrive msn.com