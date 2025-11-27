Un acceso scontro su un evento legato all’aborto tra eurodeputati di destra e sinistra ha animato ieri i corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo. Tutto è nato da un’azione di protesta organizzata al Parlamento europeo a Strasburgo contro l’iniziativa dei Patrioti per l’Europa ‘My money not my choice’, che ha portato poi a un diverbio l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi e gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna e Paolo Inselvini. “Noi eravamo veramente pacifiche, tenevamo i cartelli e basta, dicevamo che l’aborto è un diritto fondamentale, che proteggiamo i diritti fondamentali, che sono diritti umani e basta”, racconta Scuderi a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strasburgo, scontro Scuderi – deputati Fdi a evento anti-aborto a Eurocamera