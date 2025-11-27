Strasburgo scontro Scuderi – deputati Fdi a evento anti-aborto a Eurocamera
Un acceso scontro su un evento legato all’aborto tra eurodeputati di destra e sinistra ha animato ieri i corridoi del Parlamento europeo a Strasburgo. Tutto è nato da un’azione di protesta organizzata al Parlamento europeo a Strasburgo contro l’iniziativa dei Patrioti per l’Europa ‘My money not my choice’, che ha portato poi a un diverbio l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi e gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna e Paolo Inselvini. “Noi eravamo veramente pacifiche, tenevamo i cartelli e basta, dicevamo che l’aborto è un diritto fondamentale, che proteggiamo i diritti fondamentali, che sono diritti umani e basta”, racconta Scuderi a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DOMANI ORE 18:30 – NUOVA PUNTATA DI “L’Europa s’è destra” in diretta dalla plenaria di Strasburgo! Torna il talk della delegazione di Fratelli d’Italia per raccontarvi cosa succede davvero in Parlamento europeo, senza giri di parole e senza retorica. - facebook.com Vai su Facebook
Scontro in tv, Totaro (FdI) a Scuderi tornata dalla Flotilla: "Non è nemmeno deperita" - Tensione negli studi di DiMartedì su La7 dopo una battuta di Achille Totaro, esponente di Fratelli d’Italia, rivolta all’europarlamentare Benedetta Scuderi, collegata da remoto dopo il suo ritorno ... repubblica.it scrive
Flotilla, scontro tra Raffaele Speranzon e Benedetta Scuderi: "Chi vi dà i soldi?", "Che pochezza argomentativa! Col crowdfunding" - Scontro tra Raffaele Speranzon (Fratelli d'Italia) e Benedetta Scuderi (Alleanza Verdi e Sinistra): "Chi vi dà i soldi? Riporta la7.it