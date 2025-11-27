Strappano il fiore per il figlio morto la comunità del basket reagisce | la rete del campetto si riempie di girasoli per Alessandro
Al campetto di basket di via Dezza a Milano decine di persone oggi sono arrivate con un girasole in mano. È un gesto semplice, ma diventato il simbolo di una mobilitazione collettiva in ricordo di Alessandro Meszley, il 15enne morto nel 2017 mentre giocava con gli amici. Una risposta corale nata dopo che qualcuno, più volte, aveva strappato il fiore lasciato dai genitori del ragazzo e aveva deturpato il biglietto con cui la madre ricordava il figlio. In poche ore quel luogo è stato attraversato da un via vai continuo: adulti, bambini, studenti, residenti della zona. Alcuni fiorai hanno regalato mazzi di girasoli, mentre amici e conoscenti di Alessandro hanno deciso di organizzare un torneo in suo nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Hanno strappato un fiore, ma non il suo calore: basta un girasole per ricordare che il mondo non è fatto di chi spegne, ma di chi accende. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, l'inciviltà di chi strappa via un fiore dedicato a un figlio morto a 15 anni sul campetto di basket Vai su X
Mamma pianta un girasole sul campo da basket dove è morto il figlio, ma viene strappato via. Il colpevole si difende: “Se tutti mettessero un fiore per ogni morto, Milano ... - Una mamma lascia un fiore sul campo dove è morto il figlio, il vandalo risponde: "Milano sarebbe una pattumiera" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Lascia fiori per il figlio morto a 15 anni, qualcuno li strappa da mesi: "Se tutti li mettono diventa una pattumiera" - Da un po' di tempo, gli omaggi che la madre di Alessandro lascia sul campetto da basket dove il ragazzo è morto per un malore vengono danneggiati. Riporta today.it
Mamma lascia un girasole per il figlio morto, qualcuno lo strappa e scrive: “Così Milano è una pattumiera” - Da otto anni, una mamma lascia un girasole in ricordo del figlio morto su un campetto da basket di Milano. Scrive fanpage.it