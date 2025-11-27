Al campetto di basket di via Dezza a Milano decine di persone oggi sono arrivate con un girasole in mano. È un gesto semplice, ma diventato il simbolo di una mobilitazione collettiva in ricordo di Alessandro Meszley, il 15enne morto nel 2017 mentre giocava con gli amici. Una risposta corale nata dopo che qualcuno, più volte, aveva strappato il fiore lasciato dai genitori del ragazzo e aveva deturpato il biglietto con cui la madre ricordava il figlio. In poche ore quel luogo è stato attraversato da un via vai continuo: adulti, bambini, studenti, residenti della zona. Alcuni fiorai hanno regalato mazzi di girasoli, mentre amici e conoscenti di Alessandro hanno deciso di organizzare un torneo in suo nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strappano il fiore per il figlio morto, la comunità del basket reagisce: la rete del campetto si riempie di girasoli per Alessandro