Straordinaria partecipazione a Foiano per l’incontro con Don Luigi Ciotti insieme a Oxfam e Medici Senza Frontiere

Arezzo, 27 novembre 2025 – . Responsabilità e riconciliazione: la forza del bene comune - Il pensiero di Don Ciotti al centro del FBF. La Chiesa della Collegiata di Foiano della Chiana è apparsa gremita come non mai mercoledì 26 novembre, quando il palco del Foiano Book Festival ha ospitato l’incontro pubblico intitolato “Responsabilità e riconciliazione” con Don Luigi Ciotti, Marco Bertotto di medici senza frontiere e Paolo pezzati di Oxfam. Un appuntamento che ha richiamato una platea attenta, partecipe e profondamente toccata dai temi trattati: legalità, giustizia, diritti, accoglienza, impegno civile, solidarietà internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

