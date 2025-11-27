Stranieri non entrano ragazzo denuncia razzismo in disco a Cesenatico Il locale | Nessuna discriminazione
"Mi hanno detto gli stranieri non entrano" ha raccontato il ragazzo. "Non esiste discriminazione, quella sera c'erano molti ragazzi di colore. Gli addetti alla sicurezza una volta su dieci possono sbagliarsi e allontanano un bravo ragazzo" replicano dal locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Gli stranieri non entrano”: giovane respinto in discoteca a Cesenatico, scoppia il caso - facebook.com Vai su Facebook
Con 97 prodotti alimentari stranieri su 100 che entrano nell’Ue senza alcun controllo, approfittando di porti “colabrodo” come Rotterdam, occorre mettere in campo un sistema realmente efficace di controlli alle frontiere per tutelare la salute dei cittadini e difend Vai su X
“Stranieri non entrano”, ragazzo denuncia razzismo in disco a Cesenatico. Il locale: “Nessuna discriminazione” - “Non esiste discriminazione, quella sera c’erano molti ragazzi di colore. Segnala fanpage.it
Ragazzo denuncia di essere stato respinto da disco per razzismo - Un ragazzo italiano di 19 anni, di origine africana, denuncia di essere stato respinto all'ingresso di una discoteca di Cesenatico nella notte tra il 22 e il 23 novembre a causa - Si legge su ansa.it
Cesenatico, “gli stranieri non entrano”: buttafuori sotto accusa al concerto in una nota discoteca - È quanto si sarebbe sentito dire un ragazzo italiano di origine etiope all’ingresso di una discoteca di Cesenatico. Come scrive corriereromagna.it