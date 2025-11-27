Stranieri non entrano ragazzo denuncia razzismo in disco a Cesenatico Il locale | Nessuna discriminazione

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Mi hanno detto gli stranieri non entrano" ha raccontato il ragazzo. "Non esiste discriminazione, quella sera c'erano molti ragazzi di colore. Gli addetti alla sicurezza una volta su dieci possono sbagliarsi e allontanano un bravo ragazzo" replicano dal locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

