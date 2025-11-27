Stranger things stagioni 5 il colpo di scena di will e la connessione con vecna spiegata
sinossi e anticipazioni sulla quinta stagione di stranger things. La prima parte della quinta stagione di Stranger Things ha evidenziato un momento di grande intensità legato a Will Byers, il quale ha dimostrato di possedere poteri che ricordano quelli di Vecna. Attraverso eventi drammatici e rivelazioni sorprendenti, si approfondisce il legame tra il protagonista e l’entità oscura del upside down, aprendo nuovi scenari sulla sua evoluzione e sul ruolo che avrà nel confronto finale con il villain. will accorda i propri poteri a quelli di vecna nel finale di volume 1. il ritorno dei poteri telecinetici di will. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
