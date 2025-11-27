ritorno di un personaggio chiave in stranger things stagione 5. L’ultima stagione di Stranger Things, in particolare il volume 1, ha svelato importanti sviluppi riguardanti alcuni protagonisti. Tra le novità più attese si registra il ritorno di un personaggio che i fan avevano dato per scomparso per sempre. La sua apparizione, Avviene in modo inaspettato e dal tono tragicomico. il ritorno di kalieight e il loro ruolo nella trama finale. le motivazioni della riscoperta di kali. Durante un’intervista rilasciata a Variety, i creatori della serie, Matt e Ross Duffer, hanno spiegato le ragioni che li hanno portati a inserire nuovamente in scena KaliEight, interpretata da Linnea Berthelsen. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stranger things stagione 5 volume 1 il ritorno sorprendente di kali e eight