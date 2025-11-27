La quinta stagione di Stranger Things ha riscosso un consenso critico più basso rispetto alle edizioni precedenti, stabilendo un record in negativo nella storia della serie. Nonostante ciò, il pubblico continua ad apprezzare la produzione, confermando l’interesse verso uno degli show più popolari di Netflix. L’articolo analizza l’accoglienza critica, il riscontro del pubblico e le principali considerazioni sull’ultima stagione trasmessa. andamento delle valutazioni critiche e del pubblico. valutazioni critiche della stagione 5. La stagione 5 di Stranger Things ha inaugurato con un punteggio del 85% sulla piattaforma Rotten Tomatoes, calando rispetto ai 97% della prima, 94% della seconda e 89% delle stagioni 3 e 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stranger things stagione 5: il punteggio più basso di sempre su rotten tomatoes