Stranger things stagione 5 | il punteggio più basso di sempre su rotten tomatoes
La quinta stagione di Stranger Things ha riscosso un consenso critico più basso rispetto alle edizioni precedenti, stabilendo un record in negativo nella storia della serie. Nonostante ciò, il pubblico continua ad apprezzare la produzione, confermando l’interesse verso uno degli show più popolari di Netflix. L’articolo analizza l’accoglienza critica, il riscontro del pubblico e le principali considerazioni sull’ultima stagione trasmessa. andamento delle valutazioni critiche e del pubblico. valutazioni critiche della stagione 5. La stagione 5 di Stranger Things ha inaugurato con un punteggio del 85% sulla piattaforma Rotten Tomatoes, calando rispetto ai 97% della prima, 94% della seconda e 89% delle stagioni 3 e 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
I fratelli Duffer rassicurano i fan: usati strumenti di ringiovanimento e tecnologia EQ per adattare le voci del cast di Stranger Things - facebook.com Vai su Facebook
Un ultimo viaggio nel Sottosopra: le graphic novel di "Stranger Things" illibraio.it/news/fumetti/g… @salanieditore @NetflixIT #StrangerThings Vai su X
"Stranger Things 5": a che ora esce la stagione finale su Netflix dal 27 novembre - La stagione finale di "Stranger Things" arriva il 27 novembre: Vecna minaccia Hawkins, il gruppo deve restare unito per l’ultima epica battaglia su ... Come scrive alfemminile.com
Da stanotte su Netflix i primi 4 episodi di “Stranger Things 5”: comincia il lungo finale della serie - M ancano poco meno di ventiquattro ore all’uscito su Netflix dei primi quattro episodi di Stranger Things 5, e l’attesa tra i fan è già alle stelle. Da iodonna.it
Aspettando Stranger Things 5, segui la diretta di Wired tra teorie e totomorto, oggi alle 18 - Pronti a immergervi nella quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Duffer? Come scrive wired.it