La star della serie Netflix dei fratelli Duffer ha confermato il legame amichevole con la sua co-star dopo le voci sulla denuncia delle scorse settimane. Ad inizio novembre erano emerse diverse voci su una presunta denuncia che sarebbe stata presentata da Millie Bobby Brown contro la sua co-star in Stranger Things David Harbour. I rumor sostenevano che Harbour fosse stato al centro di un'indagine interna dopo che la sua collega di set aveva presentato la denuncia contro di lui per molestie e bullismo prima delle riprese della quinta e ultima stagione della serie. Millie Bobby Brown conferma l'amicizia con David Harbour Pochi giorni dopo le star hanno sorpreso tutti posando sorridenti davanti ai fotografi sul red carpet della première della quinta stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things, Millie Bobby Brown dopo le accuse a David Harbour: "La nostra amicizia è la priorità"