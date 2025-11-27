Stranger Things | Io Undi e papà Hopper supereroi imperfetti

"A ogni stagione sembra esserci sempre più rumore, ma proviamo a non ascoltarlo. L’aspettativa altrui può paralizzarti. Dal canto nostro abbiamo cercato di fare qualcosa che amavamo. Poi lo metti nel mondo e, a quel punto, puoi solo pregare". Matt Duffer, insieme al fratello Ross, ha dato vita alla serie tv tra le più influenti e popolari di questa prima parte di XXI secolo. Stiamo parlando di Stranger Things, la lettera d’amore all’infanzia e all’amicizia immersa negli anni ‘80 arrivata alla sua quinta e ultima stagione. Su Netflix da oggi è disponibile il Volume 1 (4 episodi) mentre per il 26 dicembre vedremo il secondo (3 episodi), in attesa del grande finale del 1º gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stranger Things: "Io, Undi, e papà Hopper supereroi imperfetti"

