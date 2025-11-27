Stranger Things | i fratelli Duffer rivelano gli episodi da rivedere prima dell' ultima stagione
I creatori della serie Netflix hanno condiviso i loro consigli per chi non ha il tempo di effettuare il rewatch prima del debutto della stagione 5. I fratelli Duffer, per la gioia di chi ormai non ha molto tempo a disposizione per arrivare preparato alla visione della stagione 5 di Stranger Things, hanno svelato quali sono gli episodi che consigliano di vedere prima di avvicinarsi al capitolo finale della storia ambientata a Hawkins. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, i creatori della serie Netflix hanno infatti proposto un approccio più rapido rispetto al tradizionale rewatch di tutte le stagioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
