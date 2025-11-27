Stranger Things diversi attori sono anche cantanti | tutti i loro progetti musicali
La quinta e ultima stagione di Stranger Things è finalmente disponibile in streaming su Netflix. Dalle 2 del mattino di giovedì 27 novembre, infatti, la serie dei fratelli Duffer è tornata con il primo volume dell’attesissimo finale, il cui debutto ha persino causato un down globale della piattaforma per alcuni minuti. Tra i capisaldi che contano effetti speciali e scene horror è impossibile trascurare il comparto musicale. Tutti i fan ricorderanno la scena di Max (Sadie Sink) in fuga dal Sottosopra sulle note di Running Up That Hill di Kate Bush oppure quella di Eddie Munson (Joseph Quinn) e il suo assolo di Master of Puppets dei Metallica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
