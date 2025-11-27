Stranger Things 5 | un ritorno teso e spettacolare che chiude il cerchio della serie simbolo di un’intera generazione
La serie: Stranger Things 5, 2025. Creata da: Matt Duffer e Ross Duffer. Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, and Jamie Campbell Bower. Genere:: Fantascienza, thriller, horror. Durata: 1 ora circa8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Nell’autunno del 1987, Hawkins è sotto quarantena e il Sottosopra avanza come una minaccia sempre più concreta. Il gruppo, ormai cresciuto ma ancora unito, deve ritrovare Vecna e affrontare l’ultima battaglia che cambierà ogni cosa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
