Stranger Things 5 recensione del volume 1 | il primo e intenso passo verso la fine
Finalmente ci siamo: lo show fenomeno di Netflix spalanca la strada al finale. Un ritorno ad Hawkins nel segno dell'azione e dello spettacolo. Ogni storia ha una fine. Ogni storia deve averla per essere compiuta, in pace con se stessa e con chi l'ha amata e seguita. Per questo scriverla, raccontarla, non è mai semplice, perché ognuno dei suoi ascoltatori se ne fa inevitabilmente una propria versione ideale; perché un finale deve mettere ogni cosa al suo posto, chiudere le porte ancora aperte. Una indubbia difficoltà per i fratelli Duffer, che hanno dovuto mettere la parola fine alla loro creatura, vero fenomeno di Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
I fratelli Duffer rassicurano i fan: usati strumenti di ringiovanimento e tecnologia EQ per adattare le voci del cast di Stranger Things - facebook.com Vai su Facebook
Un ultimo viaggio nel Sottosopra: le graphic novel di "Stranger Things" illibraio.it/news/fumetti/g… @salanieditore @NetflixIT #StrangerThings Vai su X
Stranger Things 5, recensione del volume 1: il primo (e intenso) passo verso la fine - Finalmente ci siamo: Stranger Things spalanca la strada al finale. Da movieplayer.it
Stranger Things 5, la recensione senza spoiler della prima (SCONVOLGENTE) parte del finale di serie - Era forse dal finale di Game of Thrones che non si percepiva nell’aria la tremenda paura di spoiler che ha accompagnato l’attesa e poi l’uscita della prima parte di Stranger Things 5, stagione conclus ... Come scrive today.it
A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell'episodio iniziale - Stranger Things 5, la stagione finale della serie cult dei fratelli Duffer, esce il 27 novembre, ma non alle 09. Scrive gqitalia.it