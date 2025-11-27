Finalmente ci siamo: lo show fenomeno di Netflix spalanca la strada al finale. Un ritorno ad Hawkins nel segno dell'azione e dello spettacolo. Ogni storia ha una fine. Ogni storia deve averla per essere compiuta, in pace con se stessa e con chi l'ha amata e seguita. Per questo scriverla, raccontarla, non è mai semplice, perché ognuno dei suoi ascoltatori se ne fa inevitabilmente una propria versione ideale; perché un finale deve mettere ogni cosa al suo posto, chiudere le porte ancora aperte. Una indubbia difficoltà per i fratelli Duffer, che hanno dovuto mettere la parola fine alla loro creatura, vero fenomeno di Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5, recensione del volume 1: il primo (e intenso) passo verso la fine