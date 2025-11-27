Stranger Things 5 | nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo

Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Un avvio che rilancia la serie oltre la nostalgia, mostrando come il suo immaginario continui a evolversi. Il nostro commento senza spoiler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stranger Things 5: nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo

Sky tg24. . A Sydney è stata proiettata una installazione promozionale legata a Stranger Things. Su un grande schermo sopra il porto è comparsa la figura di Vecna, introdotta da un portale simulato e accompagnata da effetti luminosi e pirotecnici. Le immagini - facebook.com Vai su Facebook

Stranger Things 5, l’attesa sta per finire. Da che ore sarà disponibile il Volume 1 su Netflix? startupitalia.eu/lifestyle/stra… Vai su X

I primi quattro episodi di Stranger Things 5 sono un'entusiasmante montagna russa di azione, emozioni e gore - La partenza della parte finale è una buona partenza, resa ancora più eccitante dall'alto livello di alchimia tra i membri del cast. Si legge su wired.it

Stranger Things 5. Il debutto dei primi episodi del finale manda in crash Netflix - La piattaforma è andata in crash alle 2 del mattino (ora italiana) di oggi, proprio durante il debutto della quinta stagione della serie. msn.com scrive