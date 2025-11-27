Stranger Things 5 | nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo

Vanityfair.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Un avvio che rilancia la serie oltre la nostalgia, mostrando come il suo immaginario continui a evolversi. Il nostro commento senza spoiler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

stranger things 5 primiStranger Things 5: nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo - Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Scrive vanityfair.it

stranger things 5 primiI primi quattro episodi di Stranger Things 5 sono un'entusiasmante montagna russa di azione, emozioni e gore - La partenza della parte finale è una buona partenza, resa ancora più eccitante dall'alto livello di alchimia tra i membri del cast. Si legge su wired.it

stranger things 5 primiStranger Things 5. Il debutto dei primi episodi del finale manda in crash Netflix - La piattaforma è andata in crash alle 2 del mattino (ora italiana) di oggi, proprio durante il debutto della quinta stagione della serie. msn.com scrive

