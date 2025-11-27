Stranger Things 5 manda in tilt Netflix | down globale al debutto
Stranger Things 5 è finalmente disponibile in streaming. Nella notte italiana del 27 novembre infatti sono arrivate online le prime quattro puntate della quinta e ultima stagione della serie dei fratelli Matt e Ross Duffer, che concluderanno la narrazione iniziata nell’ormai lontano 2016. L’attesa dei fan era alle stelle tanto da aver mandato in tilt il servizio di Netflix. La piattaforma statunitense ha infatti registrato, al momento della première (le 2 del mattino in Italia, le 20 sulla East Coast americana), un improvviso down globale che ha impedito l’accesso ai contenuti. Eppure l’azienda californiana, in vista di un’impennata di account connessi simultaneamente, aveva aumentato la propria larghezza di banda del 30 per cento: il richiamo della fanbase è stato tuttavia talmente elevato da impedire il corretto funzionamento per cinque minuti, prima che il disservizio rientrasse del tutto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
