Stranger Things 5 manda in crash Netflix fan nel panico e tanta rabbia sul web

Pochi minuti di crash che sono sembrati un’eternità per i fan di Stranger Things. Tanto è durato il blackout tecnico su Netflix durante la trasmissione della quinta e ultima stagione della serie. Alle 5 del pomeriggio, ora della costa pacifica americana, i primi quattro episodi dello show sarebbero finalmente approdati on-line, ponendo fine a tre anni di attesa. Invece, quella che doveva essere una celebrazione si è trasformata in un blackout tecnico che ha fatto esplodere la rabbia sui social media. Quando la quinta stagione dello show dei fratelli Duffer è stata caricata sulla piattaforma, migliaia di utenti hanno improvvisamente scoperto di non poter accedere al servizio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stranger Things 5 manda in crash Netflix, fan nel panico e tanta rabbia sul web

