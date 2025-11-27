Stranger Things 5 | la svolta shock di Will che nessuno aveva previsto
Nei primi episodi dell’ultima stagione, Will esce finalmente dal ruolo di spettatore della propria storia. Si trasforma in un personaggio centrale, potente e imprevedibile, protagonista del più grande colpo di scena della serie. Attenzione: spoiler. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
