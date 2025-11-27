Stranger Things 5 la recensione senza spoiler della prima SCONVOLGENTE parte del finale di serie

Era forse dal finale di Game of Thrones che non si percepiva nell’aria la tremenda paura di spoiler che ha accompagnato l’attesa e poi l’uscita della prima parte di Stranger Things 5, stagione conclusiva della serie i cui primi 4 episodi su 8 (di meno di un'ora di durata i primi tre, di 80 minuti. 🔗 Leggi su Today.it