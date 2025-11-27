Stranger Things 5 | La premiere dell’ultima stagione manda in crash Netflix!

La tanto attesa premiere della quinta stagione di Stranger Things ha debuttato su Netflix con un’accoglienza inaspettata: un crash del servizio di streaming che ha mandato in tilt l’intera piattaforma al momento del lancio. L’ hype per Stranger Things 5 è alle stelle, trattandosi della stagione finale dell’amato franchise, che culminerà con un epico finale di due ore, persino proiettato in sale selezionate. Picco di Accessi e Problemi Tecnici Netflix. Nonostante il Netflix crash iniziale si sia attenuato per molti, numerosi utenti continuano a segnalare problemi tecnici persistenti, tra cui prestazioni non ottimali e risoluzioni video inferiori allo standard. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

