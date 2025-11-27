Stranger things 5 la premiere dell’ultima stagione fa crashare netflix

crash di netflix e problemi tecnici durante la premiere di stranger things 5. La tanto attesa uscita della quinta stagione di Stranger Things ha suscitato un enorme fermento tra il pubblico, con un afflusso di utenti che ha messo sotto pressione la piattaforma di streaming. Questo ha determinato un picco di traffico che ha causato un crollo temporaneo del servizio al momento del debutto, rendendo difficile l’accesso alla nuova stagione a molti spettatori. richieste massicce e disservizi tecnici su Netflix. l’effetto del grande afflusso di utenti. Nonostante l’intensità del problema si sia attenuata con il passare delle ore, numerosi spettatori continuano a segnalare disagi tecnici di varia natura, tra cui performance ridotte e una qualità video inferiore allo standard. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

