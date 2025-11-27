Stranger Things 5 | il punteggio Rotten Tomatoes cancella ogni dubbio sui primi episodi della stagione finale

Durante la notte sono stati distribuiti su Netflix i primi quattro episodi della stagione conclusiva della serie dei record, ma avranno soddisfatto le aspettative dei fan dopo tutti questi anni di attesa? I primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix, e l'embargo sulle recensioni è stato revocato più o meno in concomitanza con l'inizio della premiere. Nel complesso, i critici sono rimasti colpiti da questo inizio dell'ultimo viaggio a Hawkins, e il Volume 1 ha ora ottenuto la certificazione "Certified Fresh" con l'85% dei voti favorevoli su un totale di 47 recensioni sul noto aggregatore Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

