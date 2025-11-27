Stranger Things 5 | il punteggio Rotten Tomatoes cancella ogni dubbio sui primi episodi della stagione finale
Durante la notte sono stati distribuiti su Netflix i primi quattro episodi della stagione conclusiva della serie dei record, ma avranno soddisfatto le aspettative dei fan dopo tutti questi anni di attesa? I primi quattro episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix, e l'embargo sulle recensioni è stato revocato più o meno in concomitanza con l'inizio della premiere. Nel complesso, i critici sono rimasti colpiti da questo inizio dell'ultimo viaggio a Hawkins, e il Volume 1 ha ora ottenuto la certificazione "Certified Fresh" con l'85% dei voti favorevoli su un totale di 47 recensioni sul noto aggregatore Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un’ondata di segnalazioni di disservizi in tutto il mondo ha travolto #Netflix esattamente nel momento in cui #StrangerThings5 è arrivata sulla piattaforma. Insomma: la nuova stagione ha fatto tremare non solo i fan, ma anche i server! - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5, l’attesa sta per finire. Da che ore sarà disponibile il Volume 1 su Netflix? startupitalia.eu/lifestyle/stra… Vai su X
Stranger Things 5: il punteggio Rotten Tomatoes cancella ogni dubbio sui primi episodi della stagione finale - Durante la notte sono stati distribuiti su Netflix i primi quattro episodi della stagione conclusiva della serie dei record, ma avranno soddisfatto le aspettative dei fan dopo tutti questi anni di att ... movieplayer.it scrive
Stranger Things – Stagione 5 debutta con il punteggio RT più basso di sempre - Scopri perché Stranger Things 5 debutta con il punteggio Rotten Tomatoes più basso di sempre e cosa significa per la stagione finale. Lo riporta cinefilos.it
Stranger Things 5, svelato il punteggio Rotten Tomatoes! Che voti ha preso il Vol 1? - Scoprite i voti della critica per il Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things 5, ora disponibile su Netflix. serial.everyeye.it scrive