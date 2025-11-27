Nel momento esatto del rilascio mondiale dell'ultima stagione di Stranger Things, Netflix ha registrato un improvviso blackout, lasciando i fan davanti a schermate immobili invece che al nuovo episodio. Il debutto della stagione finale di Stranger Things ha provocato un temporaneo blackout di Netflix proprio al momento del rilascio globale. Migliaia di utenti hanno segnalato errori e schermi di caricamento, confermando l'enorme attesa che ancora circonda la serie cult dal 2016. Il crash di Netflix e un entusiasmo ancora fuori scala Il momento del rilascio globale dell'ultima stagione di Stranger Things avrebbe dovuto essere una festa digitale sincronizzata, il rito collettivo che da anni accompagna l'arrivo di ogni nuovo capitolo della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5, il debutto dell’ultima stagione manda Netflix in tilt o meglio... sottosopra