Stranger Things 5 | Gli episodi da rivedere per prepararsi all’ultima stagione!
Dopo un’attesa straziante, Stranger Things 5 (la stagione finale) è finalmente arrivata, e i fan sono pronti a tuffarsi nel primo capitolo su Netflix. Tuttavia, se avete poco tempo e non potete fare una maratona completa delle stagioni precedenti, non preoccupatevi: i creatori della serie hanno la soluzione perfetta per voi. Mentre il Volume 1 di Stranger Things 5 (composto da quattro episodi) è ora disponibile in streaming, potreste aver bisogno di un rapido ripasso sulla complessa mitologia del Sottosopra. Fortunatamente, i Duffer Brothers, Matt e Ross, hanno svelato quali sono gli episodi fondamentali da guardare per essere perfettamente preparati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti simili trattati di recente
I fratelli Duffer rassicurano i fan: usati strumenti di ringiovanimento e tecnologia EQ per adattare le voci del cast di Stranger Things - facebook.com Vai su Facebook
Stranger Things 5, l’attesa sta per finire. Da che ore sarà disponibile il Volume 1 su Netflix? startupitalia.eu/lifestyle/stra… Vai su X
I primi quattro episodi di Stranger Things 5 sono un'entusiasmante montagna russa di azione, emozioni e gore - La partenza della parte finale è una buona partenza, resa ancora più eccitante dall'alto livello di alchimia tra i membri del cast. Lo riporta wired.it
Stranger Things 5 parte 1 su Netflix, i primi quattro episodi: quando escono e a che ora - Dalle 2 del mattino di giovedì 27 novembre arriveranno su Netflix quattro episodi della prima parte di Stranger Things 5 ... Segnala fanpage.it
Stranger Things 5: primi 4 episodi sconvolgenti - Stranger Things 5 debutta su Netflix il 27 novembre con i primi 4 episodi da un'ora. Come scrive ilsipontino.net