Stranger Things 5 | Gli episodi da rivedere per prepararsi all’ultima stagione!

Dopo un’attesa straziante, Stranger Things 5 (la stagione finale) è finalmente arrivata, e i fan sono pronti a tuffarsi nel primo capitolo su Netflix. Tuttavia, se avete poco tempo e non potete fare una maratona completa delle stagioni precedenti, non preoccupatevi: i creatori della serie hanno la soluzione perfetta per voi. Mentre il Volume 1 di Stranger Things 5 (composto da quattro episodi) è ora disponibile in streaming, potreste aver bisogno di un rapido ripasso sulla complessa mitologia del Sottosopra. Fortunatamente, i Duffer Brothers, Matt e Ross, hanno svelato quali sono gli episodi fondamentali da guardare per essere perfettamente preparati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

