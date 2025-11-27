Stranger Things 5 e l' ascesa di Will Dustin Robin e Max

Questo articolo contiene spoiler su Stranger Things 5 - parte prima I primi due episodi di Stranger Things 5 sono a tratti disorientanti, innanzitutto per il clima. La cittadina è in quarantena e tutti convivono con il controllo dell'esercito, ma i “nostri” si sono organizzati in una sorta di resistenza che solleva il morale da una radio più o meno clandestina gestita da Nancy, Robin e Steve, si muove alla ricerca incessante di Vecna nei tunnel che erano al centro della seconda stagione ed è preoccupata perché il mostro in questione è silenzioso da troppo tempo. Nel frattempo Undici si allena per poter seguire prima o poi Hopper nel Sottosopra ed essere di supporto, nonostante tutto l'esercito le dia la caccia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

