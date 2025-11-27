Stranger Things 5 come finisce il Volume 1 della stagione finale | il valore dell’amicizia
Nel finale del Volume 1 di Stranger Things 5, Will, dopo aver preso il controllo della mente-alveare delle creature del Sottosopra, salva la madre, Mike e Robin dall’attacco dei Demogorgoni mentre Vecna, sicuro della vittoria, torna nel Sottosopra; laddove El, grazie all’aiuto di Hop, scopre che a essere prigioniero del laboratorio non è Henry, ma la sua vecchia amica e ‘sorella’, Kali, il soggetto 008 nel gruppo di sperimentazione del dottor Brenner. Dopo essere riusciti a infiltrare la base militare grazie a Derek, Joyce, Mike, Lucas (con l’aiuto di Erica, Robin e Murray) si preparano a portare via i bambini entrati in più diretto contatto con Henry, per metterli al sicuro prima dell’arrivo di Vecna e dei suoi Demogorgoni; il piano, però, fallisce, a causa di un guasto a una tubatura; dopo aver trasferito con successo alcuni bambini nel tunnel, infatti, Mike e Will vengono scoperti dai militari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
