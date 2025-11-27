Stranger Things 5 come finisce il Volume 1 della stagione finale | il valore dell’amicizia

Cinemaserietv.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale del Volume 1 di Stranger Things 5, Will, dopo aver preso il controllo della mente-alveare delle creature del Sottosopra, salva la madre, Mike e Robin dall’attacco dei Demogorgoni mentre Vecna, sicuro della vittoria, torna nel Sottosopra; laddove El, grazie all’aiuto di Hop, scopre che a essere prigioniero del laboratorio non è Henry, ma la sua vecchia amica e ‘sorella’, Kali, il soggetto 008 nel gruppo di sperimentazione del dottor Brenner. Dopo essere riusciti a infiltrare la base militare grazie a Derek, Joyce, Mike, Lucas (con l’aiuto di Erica, Robin e Murray) si preparano a portare via i bambini entrati in più diretto contatto con Henry, per metterli al sicuro prima dell’arrivo di Vecna e dei suoi Demogorgoni; il piano, però, fallisce, a causa di un guasto a una tubatura; dopo aver trasferito con successo alcuni bambini nel tunnel, infatti, Mike e Will vengono scoperti dai militari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

stranger things 5 come finisce il volume 1 della stagione finale il valore dell8217amicizia

© Cinemaserietv.it - Stranger Things 5, come finisce il Volume 1 della stagione finale: il valore dell’amicizia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stranger things 5 finisceStranger Things 5: la guida completa ai personaggi e le 5 cose da sapere sulla stagione finale - Un riepilogo delle stagioni precedenti per orientarsi nella saga. Lo riporta huffingtonpost.it

stranger things 5 finisceStranger Things 5: nei primi quattro episodi sorprende ancora e diventa mito contemporaneo - Nei primi quattro episodi la storia riparte da Hawkins con un’energia nuova: il Sottosopra si fa più minaccioso, i personaggi più adulti e consapevoli. Da vanityfair.it

stranger things 5 finisceStranger Things 5, Volume 1: spiegazione del finale e dei colpi di scena - Il Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things ci lascia col fiato sospeso. Riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 5 Finisce