Stranger Thing 5 | Sul web si è scatenato il totomorte chi morirà nell’ultima stagione della serie Netflix?

Con l’arrivo del Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la tensione non è data solo dallo scontro finale con Vecna, ma anche dalla dolorosa domanda che attanaglia i fan: chi morirà? I fratelli Duffer hanno promesso un finale devastante, con “la morte più violenta di sempre” e lacrime versate persino dal cast durante le letture del copione. Il Totomorte è ufficialmente aperto e le teorie impazzano. I Candidati Principali al Sacrificio Finale. Sebbene i creatori abbiano sempre evitato di eliminare personaggi principali senza una ragione narrativa profonda (non siamo a Game of Thrones, come hanno specificato), è quasi certo che il gran finale richiederà un sacrificio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Thing 5: Sul web si è scatenato il “totomorte”, chi morirà nell’ultima stagione della serie Netflix?

