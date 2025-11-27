Stranger Thing 5 | Ecco dove si trova la mente di Max Mayfield! SPOILER
Il finale straziante di Stranger Things 4 ha lasciato i fan in sospeso riguardo al destino di Max Mayfield (Sadie Sink). Nel suo coraggioso scontro con Vecna (Jamie Campbell Bower), Max è stata lasciata in uno stato catatonico, clinicamente morta per un minuto, con ferite devastanti. Sebbene Undici (Millie Bobby Brown) sia riuscita a rianimare il suo corpo, la sua coscienza è risultata “svanita”, lasciandola in un profondo coma. Per quasi tre anni, la domanda su dove si trovi la vera mente di Max e sulla possibilità di un suo ritorno è stata al centro delle teorie dei fan. Ora, con il rilascio del primo volume di Stranger Things 5, abbiamo finalmente la risposta definitiva a questo cruciale mistero. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
