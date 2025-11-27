Strakosha ricorda | Gli anni in quella Lazio sono stati i più belli della mia carriera Inzaghi? Ti toglie la pressione di dosso All’AEK sono tornato felice

Strakosha x portiere della Lazio e attuale numero uno dell’AEK Atene ha ricordato alcuni momenti in biancoceleste e della sua rinascita in Grecia Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Thomas Strakosha, ex portiere della Lazio e ora al AEK Atene, ha condiviso le sue emozioni e riflessioni sulla carriera, passando dal suo periodo in biancoceleste alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Strakosha ricorda: «Gli anni in quella Lazio sono stati i più belli della mia carriera. Inzaghi? Ti toglie la pressione di dosso. All’AEK sono tornato felice»

