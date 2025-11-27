Strade chiuse e divieti in centro per la manifestazione di protezione civile Volonta-ri di futuro

Strade chiuse e divieti nel centro di Pescara per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di protezione civile “Volonta-ri di futuro”.L'iniziativa è in programma da giovedì 27 a domenica 30 novembre.Tramite un'apposita ordinanza viene regolamentata la viabilità.Abbonati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Strade chiuse e divieti in centro per la manifestazione di protezione civile "Volonta-ri di futuro"

Scopri altri approfondimenti

IMMACOLATA: IL DISPOSITIVO DI TRAFFICO Strade e piazze chiuse, ZTL, divieti di sosta e rimozione coatta: il dispositivo di traffico dal 6 all’8 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 novembre ift.tt/SaPp2cl Vai su X

Strade chiuse e divieti in centro per la manifestazione di protezione civile "Volonta-ri di futuro" - Strade chiuse e divieti nel centro di Pescara per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di protezione civile “Volonta- Secondo ilpescara.it

Strade chiuse e divieti di transito nel weekend: impossibile spostarsi in questi orari - Nel fine settimana spostarsi sarà un'impresa a causa di diversi limiti e restrizioni alla circolazione. Riporta diregiovani.it

In arrivo Piantedosi . Venerdì centro off limits . Strade chiuse e divieti - Come noto, dopodomani, si terrà a Prato il Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocato e presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (foto), con la partecipazione ... Si legge su lanazione.it