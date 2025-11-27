Strade chiuse e divieti in centro per la manifestazione di protezione civile Volonta-ri di futuro

Strade chiuse e divieti nel centro di Pescara per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di protezione civile "Volonta-ri di futuro". L'iniziativa è in programma da giovedì 27 a domenica 30 novembre. Tramite un'apposita ordinanza viene regolamentata la viabilità.

