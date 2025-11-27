Buone notizie per la viabilità di Bollate. Il consiglio comunale ha dato il via libera alla nuova strada di collegamento tra Bollate, Paderno e Cormano e l’accesso alla A52, ex Rho-Monza. Finanziata da Città Metropolitana di Milano, la nuova infrastruttura sarà pronta entro 3 anni. Attesa da anni, l’opera consentirà di ripristinare il collegamento che in passato era garantito da via La Cava. Questa strada, dopo la riqualificazione della Rho–Monza è diventata una via a fondo cieco e nonostante le proteste e richieste dei cittadini non è più stata riaperta creando disagi al traffico di collegamento con Paderno Dugnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strada di collegamento con l’A52. Arriva il via libera del Consiglio