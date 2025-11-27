Strada di collegamento con l’A52 Arriva il via libera del Consiglio
Buone notizie per la viabilità di Bollate. Il consiglio comunale ha dato il via libera alla nuova strada di collegamento tra Bollate, Paderno e Cormano e l’accesso alla A52, ex Rho-Monza. Finanziata da Città Metropolitana di Milano, la nuova infrastruttura sarà pronta entro 3 anni. Attesa da anni, l’opera consentirà di ripristinare il collegamento che in passato era garantito da via La Cava. Questa strada, dopo la riqualificazione della Rho–Monza è diventata una via a fondo cieco e nonostante le proteste e richieste dei cittadini non è più stata riaperta creando disagi al traffico di collegamento con Paderno Dugnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
