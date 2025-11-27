Strada allagata | chiuse le rampe della Statale Terra di Lavoro

Terreni allagati e rampe di svincolo della Statale impraticabili. E' quanto registrato da Anas allo svincolo ‘Villa Literno-Cancello ed Arnone’ della SS 7bis “Terra di Lavoro”. I tecnici, a seguito di un sopralluogo, hanno provveduto a chiudere provvisoriamente le rampe in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Strada allagata: chiuse le rampe della Statale "Terra di Lavoro"

