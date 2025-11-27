Stormlight rpg contro d d | 5 differenze principali nel gioco di ruolo di brandon sanderson
Nel panorama dei giochi di ruolo da tavolo, il nuovo Cosmere RPG di Brandon Sanderson sta attirando grande attenzione. Basato sull’universo letterario creato dall’autore, questo sistema utilizza un’esclusiva meccanica a dadi che introduce innovazioni rispetto ai tradizionali giochi come Dungeons & Dragons. Dopo il successo della campagna Kickstarter, che ha raccolto oltre 15 milioni di dollari, la versione fisica è stata distribuita il 12 novembre, aprendo nuove strade per il ruolo interpretativo. La sua struttura nasce come una prima fase di un sistema più ampio e articolato, dedicato a esplorare un universo ricco di personaggi e ambientazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it