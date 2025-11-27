Nel panorama dei giochi di ruolo da tavolo, il nuovo Cosmere RPG di Brandon Sanderson sta attirando grande attenzione. Basato sull’universo letterario creato dall’autore, questo sistema utilizza un’esclusiva meccanica a dadi che introduce innovazioni rispetto ai tradizionali giochi come Dungeons & Dragons. Dopo il successo della campagna Kickstarter, che ha raccolto oltre 15 milioni di dollari, la versione fisica è stata distribuita il 12 novembre, aprendo nuove strade per il ruolo interpretativo. La sua struttura nasce come una prima fase di un sistema più ampio e articolato, dedicato a esplorare un universo ricco di personaggi e ambientazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stormlight rpg contro d d: 5 differenze principali nel gioco di ruolo di brandon sanderson