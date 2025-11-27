Storiche ecco le gare tricolori 2026

Definite le gare valide per i Campionati italiani della prossima stagione. Nel CIRTS entra il Rally Medio Adriatico Il Commissario Straordinario di Aci Tullio Del Sette e il Sub Commissario Giovanni Battista Tombolato hanno approvato i Titoli ACI 2026, delineando così la struttura dei principali campionati dedicati al motorismo storico. Nel Campionato Italiano Rally Auto . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

