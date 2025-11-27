Stop polistirolo in mare | donate cassette riutilizzabili ai pescatori di Torre Guaceto

La cordata per il mare. Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto in rete con Sea the Change e Fondazione Cetacea per il progetto Netreborn nell’ambito del quale sono state donate 180 cassette riutilizzabili ai pescatori della riserva e delle aree limitrofe.Cassette di plastica dura, lavabili e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Stop polistirolo in mare: donate cassette riutilizzabili ai pescatori di Torre Guaceto

