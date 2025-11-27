Stop al ponte sullo Stretto ecco le motivazioni della Corte dei conti
La Corte dei Conti ha reso noto le motivazioni dello stop al Ponte sullo Stretto comunicate il 29 ottobre scorso. Il visto non è stato rilasciato - spiega la Corte - per la violazione di due direttive europee, una relativa alla conservazione di habitat naturali e l'altra per le modifiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ecco il documento della Corte dei conti con le motivazioni dello stop al Ponte sullo stretto, inviato al ministero dei Trasporti alla vigilia della scadenza.
