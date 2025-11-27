Stop al ponte sullo Stretto ecco le motivazioni della Corte dei conti

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti ha reso noto le motivazioni dello stop al Ponte sullo Stretto comunicate il 29 ottobre scorso. Il visto non è stato rilasciato - spiega la Corte - per la violazione di due direttive europee, una relativa alla conservazione di habitat naturali e l'altra per le modifiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

