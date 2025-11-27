Stop al Ponte sullo Stretto due direttive europee violate Governo sotto pressione

Il progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina ha subito un significativo stop burocratico e legale con il diniego del visto da parte della Corte dei Conti. Questa decisione, presa lo scorso ottobre e le cui motivazioni sono state depositate il 27 novembre 2025 dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti, rappresenta un ostacolo non indifferente per la ripresa dell’iter realizzativo dell’opera. Il Collegio ha negato il visto e la conseguente registrazione alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ( Cipess ), che ad agosto aveva dato il via libera al progetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stop al Ponte sullo Stretto, due direttive europee violate. Governo sotto pressione

