Stephen king il suo adattamento horror più spaventoso dopo 51 anni
una nuova e attesa reinterpretazione di carrie in fase di sviluppo. Il futuro adattamento televisivo del celebre romanzo di Stephen King, Carrie, diretto da Mike Flanagan, promette di superare le precedenti versioni cinematografiche, portando sullo schermo una rappresentazione più fedele e intensa. La serie, prevista per il 2026, punta a rivisitare il classico in chiave moderna, sfruttando le potenzialità narrative di Flanagan, noto per il suo stile innovativo e le pluripremiate serie horror. caratteristiche e storia di carrie. trama e stile narrativo del romanzo originale. Carrie, scritto nel 1974, si caratterizza per una struttura epistolare che narra le vicende di una ragazza vittima di bullismo, dotata di poteri telecinetici che si manifestano durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Stephen King ( Cell) Boston, primo ottobre. Tutto va bene. È un luminoso pomeriggio di sole, la gente passeggia nel parco, gli aerei atterrano quasi in orario. Per Clayton Riddell è il più bel giorno della sua vita. In quel preciso istante, il mondo finisce. A milioni, - facebook.com Vai su Facebook
Tempo fa chiesero a Stephen King di nominare un autore al quale era voluto tornare a distanza di anni. Fece il nome di Earl Thompson. I wanted to know if it was as radical as I remembered, aggiunse. It was, confermò. Tattoo di Earl Thomposon esce domani, Vai su X
Mike Flanagan: "Sono ancora in lutto per un adattamento di Stephen King che mi hanno scartato" - Il regista Mike Flanagan ricorda il suo film tratto da una celebre opera di Stephen King. Secondo movieplayer.it
La scimmia, l'adattamento da Stephen King sarà super gore: "Molto più sangue di quanto ce ne sia in un umano" - Il regista di Longlegs promette un bagno di sangue, in tutti i sensi, nel suo nuovo horror, ennesimo adattamento da Stephen King. Segnala movieplayer.it
Tutti i film di fantascienza tratti da Stephen King dal peggiore al migliore - Scopri tutti i film di fantascienza tratti da Stephen King, dal peggiore al migliore, tra flop clamorosi e veri capolavori del genere. Scrive cinema.everyeye.it