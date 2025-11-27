Stella | McLaren niente ordini di scuderia In Qatar Piastri e Norris lotteranno per il titolo

Il team principal: "Se a inizio stagione ci avessero detto che ci saremmo ritrovati in questa situazione a due Gran Premi dalla fine, ci avremmo messo la firma. ". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stella: "McLaren, niente ordini di scuderia. In Qatar Piastri e Norris lotteranno per il titolo"

