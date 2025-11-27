Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme | un weekend di fuoco
Secondo chi conosce la stilista, la presenza di Gilda Ambrosio nella vita di Stefano De Martino non sarebbe mai svanita davvero del tutto. Anche quando l’ex ballerino, negli ultimi mesi, sembrava concentrato sulla relazione con la giovane Caroline Tronelli, l’ombra elegante e discreta dell’imprenditrice napoletana non avrebbe smesso di gravitare attorno alla sua quotidianità. C’è chi giura che tra i due non si sia mai spezzato quel filo sottile che lega le storie destinate a ritornare, e chi invece sostiene che la loro sia una sintonia naturale, capace di riaccendersi ogni volta senza bisogno di dichiarazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
