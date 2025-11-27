Stefano De Martino con Gilda Ambrosio 48 ore di fuoco ma lei ora sta soffrendo

La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio torna al centro dell’attenzione come un romanzo che non trova mai un capitolo finale. I due, da anni protagonisti di un’alchimia che sfugge alle definizioni classiche, avrebbero trascorso 48 ore insieme nella casa milanese del conduttore di Affari Tuoi, alimentando ancora una volta le voci che li accompagnano da sempre. Una parentesi intensa, raccontano i bene informati, fatta di due giorni e due notti senza mai separarsi. Un dettaglio che sembra pesare più di qualsiasi dichiarazione ufficiale. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino, “con Gilda Ambrosio 48 ore di fuoco ma lei ora sta soffrendo”

