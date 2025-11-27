Stefania Paddeu e Matteo Guasconi in concerto alla Sala Vasariana con L’amore e le sue forme

Arezzo, 27 novembre 2025 – Sabato 29 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala Vasariana (ingresso in piazza del Praticino 6) prosegue la stagione dei concerti da camera RiCreando Oltre il Suono a cura dell’Associazione Le 7 Note. Protagonisti saranno il soprano Stefania Paddeu e il pianista Matteo Guasconi con il programma L’amore e le sue forme, con musiche di Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Stefania Paddeu inizia gli studi musicali al Liceo Classico Musicale “Petrarca” di Arezzo, nella classe di clarinetto del M° Stendardi. Consegue con il massimo dei voti la laurea magistrale in canto lirico all’Istituto “Rinaldo Franci” di Siena con la Maestra Laura Polverelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

