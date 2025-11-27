Stefani | Addio nonna Paola I messaggi ' verdi' di De Carlo

VENEZIA - Lunedì la gioia per l?elezione, martedì la prima uscita pubblica da neo governatore, ieri il silenzio per la perdita della nonna materna. Con un post sui social, il.

stefani addio nonna paola i messaggi verdi di de carlo

