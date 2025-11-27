Stefani | Addio nonna Paola I messaggi ' verdi' di De Carlo
VENEZIA - Lunedì la gioia per l?elezione, martedì la prima uscita pubblica da neo governatore, ieri il silenzio per la perdita della nonna materna. Con un post sui social, il. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Altre letture consigliate
Veneto | Addio a Paola, la nonna di Alberto Stefani: le dedicò il primo pensiero dopo l’elezione - facebook.com Vai su Facebook
Le aveva dedicato la vittoria: morta la nonna di Alberto Stefani, colpita da un malore - Nonna Paola era stata colpita da un grave malore proprio nella notte fra ... ecovicentino.it scrive
Neopresidente Stefani, trionfo e dolore: “Addio nonna Paola” - Lutto nel momento della vittoria: morta la nonna del neopresidente del Veneto Stefani proprio all'indomani della sua affermazione politica ... Come scrive veronaoggi.it
Alberto Stefani perde nonna Paola dopo aver vinto le elezioni: il messaggio toccante del neo governatore - Alberto Stefani, neo governatore della Regione Veneto, perde l'adorata nonna Paola, scomparsa a 84 anni. Segnala nordest24.it