Stazione far west ? Il racconto e le paure di chi ci lavora ogni giorno e la rissa avvenuta sotto ai nostri occhi

Ore 15.15 di un mercoledì pomeriggio di novembre alla stazione ferroviaria di Ravenna. Improvvisamente, dalle porte esterne del Mc Donald's, esce un ragazzo, seguito a ruota da altri giovani. Si capisce che qualcosa di anomalo si sta verificando mentre i toni di alcuni membri del gruppo si alzano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

