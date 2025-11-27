Stavolta pare sicuro | Amadeus torna in Rai per restare non per una sera soltanto!
C’è un vento nuovo intorno al nome di Amadeus, un cambiamento che fino a poche settimane fa sembrava soltanto un pettegolezzo di corridoio e che oggi appare come un’ ipotesi sempre più concreta. Dopo mesi complicati al Nove, tra ascolti altalenanti e format che non hanno restituito la forza del suo storico curriculum, qualcosa si sta muovendo. E per molti osservatori, il futuro del conduttore potrebbe riportarlo esattamente dove il pubblico lo ha amato di più: nella televisione pubblica. Non per una comparsata, non per un cameo nostalgico. ma per restare davvero. Amadeus torna in Rai (e stavolta per restare). 🔗 Leggi su Donnapop.it
News recenti che potrebbero piacerti
Compie oggi ben 85 anni una delle poche leggende cinematografiche rimaste in circolazione, ovvero Terry Gilliam, e stavolta per celebrarlo ci pare opportuno optare per una delle sue pellicole appunto più leggendarie, ovvero il capolavoro della fantascienza - facebook.com Vai su Facebook
Stavolta i nostri lavaggi sono toccati alla scalinata del complesso dell’Annunziata della Città di Sulmona. Una meraviglia architettonica senza pari, che pulita risplende ancor di più. #TuttoPulito #CogesaLaSpaDellaCittà Vai su X
Amadeus al concerto di Lazza a San Siro con Giovanna Civitillo: «Almeno stavolta non hai visto volare 5 pere». Il botta e risposta sui social - Il cantante di Cenere ha festeggiato il suo successo con un concerto incredibile facendo il pieno di ospiti e di fan ... Segnala leggo.it
Amadeus e Giovanna Civitillo al concerto di Lazza, lui commenta gli scatti: “Stavolta non hai visto volare 5 pere” - Da anni, ormai, condividono la passione per la musica, che li porta spesso ad assistere insieme a diversi concerti in giro per l'Italia. Lo riporta fanpage.it