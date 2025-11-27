STASERA Servizio militare obbligatorio o volontario ecco le proposte in stand-by in Parlamento

(Adnkronos) – Si torna a parlare del servizio militare, dopo l'annuncio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha lanciato l'idea di reintrodurlo in Italia, come stanno valutando di fare anche in Francia e Germania. Il tema è stato più volte affrontato in Parlamento, dove non mancano proposte per un ritorno alla leva obbligatoria o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Massimo Grossi. babyspoon · Bam Bam. Stasera sfida per lo staff pre servizio Secondo voi chi è stato il migliore? #pizzalover #italianfood #ristorantepizzeriailtorchio #pizzeriaparma Pizzeria Parma Pizzeria - facebook.com Vai su Facebook

Stasera c'è #InterLazio. Alcune linee di superficie cambiano servizio. Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita. Maggiori informazioni: atm.it/it/ViaggiaConN… Vai su X

STASERA Servizio militare obbligatorio o volontario, ecco le proposte in stand-by in Parlamento - Spicca la proposta di legge del leghista Zoffili per 6 mesi di naia per giovani tra 18 e 26 anni Si torna a parlare del servizio militare, dopo l'annuncio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ch ... adnkronos.com scrive

Crosetto annuncia una legge sul servizio militare in Italia. Ecco in cosa consiste - Servizio militare, Il ministro della Difesa Guido Crosetto apre alla reintroduzione. Lo riporta policymakermag.it

Come funziona il servizio militare in Europa - Alcuni paesi non hanno mai abolito quello obbligatorio, come l'Austria, e vari hanno modificato i propri sistemi in tempi recenti ... Come scrive ilpost.it