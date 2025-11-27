Startlist superG maschile Copper Mountain 2025 | orario tv programma pettorali degli azzurri

Nel tardo pomeriggio italiano di oggi, giovedì 27 novembre, a Copper Mountain, negli Stati Uniti, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG maschile, che scatterà alle ore 19.00 italiane. Saranno al cancelletto di partenza 70 atleti in rappresentanza di 19 Paesi. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.00 Saranno nel complesso 9 gli italiani al via del superG di Copper Mountain: Guglielmo Bosca partirà col 6, Mattia Casse col 14, Dominik Paris col 15, Giovanni Franzoni col 19, Christof Innerhofer col 31, Marco Abbruzzese col 41, Benjamin Jacques Alliod col 47, Florian Schieder col 53 e Nicolò Molteni col 57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist superG maschile Copper Mountain 2025: orario, tv, programma, pettorali degli azzurri

