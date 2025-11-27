Starlight Milano 2025 | arte moda e diversità culturale s’incontrano all’Arena di Milano

Milano, 27 novembre 2025 – È stato presentato “Starlight Milano 2025”, un evento dedicato alla promozione della diversità culturale attraverso l’arte e la moda, patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano, Gruppo Consolare America Latina e Caraibi, oltre che dai Consolati Generali dell’Ecuador e del Senegal a Milano, tra gli altri. Al via la prima edizione . La prima edizione si terrà sabato 29 novembre presso Palazzo Appiani, all’Arena Gianni Brera di Milano, all’interno del Parco Sempione. Il programma prenderà il via alle 10.30 con una mostra di opere artistiche, aperta al pubblico fino alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Starlight Milano 2025: arte, moda e diversità culturale s’incontrano all’Arena di Milano

