Stadio della Roma il progetto definitivo slitta leggermente | ultimi passaggi con il Campidoglio

Il dossier per il nuovo stadio di Pietralata è entrato nel tratto conclusivo, ma l a Roma non ha ancora fissato il giorno in cui consegnerà il progetto definitivo. La presentazione avverrà comunque entro dicembre, con un lieve rinvio dovuto agli ultimi confronti tecnici con il Campidoglio. Come riportato da Il Messaggero, il nodo principale riguarda la convenzione, il documento che regolerà in modo formale i rapporti tra l'amministrazione capitolina e la società giallorossa: una sorta di contratto che accompagnerà l'intero percorso dell'opera. La convenzione: cosa prevede. Si tratta della parte più sensibile dell'intero progetto.

