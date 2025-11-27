Squalo attacca due ragazzi in Australia morta una ventenne

(Adnkronos) – E’ finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Una ragazza, che la polizia ritiene avesse circa 20 anni, è morta e un ragazzo, che sarebbe suo coetaneo, è rimasto gravemente ferito, attaccati entrambi da uno squalo – probabilmente uno squalo toro – durante una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne

